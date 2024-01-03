شيخة الشحي تُهدي «M7» لقب كأس السيدات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حلقت اسطبلات M7 بأول ألقاب النسخة 16 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد فوز الفارسة شيخة أحمد الشحي بكأس السيدات لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم وبمشاركة 132 فارسة، لتهدي شيخة الشحي اسطبلات M7 أول ألقاب المهرجان في مستهل السنة الجديدة 2024.

وجاء تتويج البطلة باللقب على صهوة «واترليا سيكور سكاي» على الرغم من احتلالها المركز الرابع عشر في المرحلة الأولى لتقفز إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية قبل أن تتصدر المرحلتين الثالثة والرابعة وتحسم اللقب بعد صراع ساخن مع الوصيفة الفارسة ميثاء محمد القبيسي الفائزة بالمركز الثاني على صهوة «جا آرش بين تانغو» لاسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 3.26.54 ساعات.

واحتلت المركز الثالث الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل على صهوة الجواد «اتش اف اف فايبر» لاسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 3.26.56 ساعات.

تتويج

بعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصلت الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم والمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عن سعادته بالانطلاقة المتميزة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مستهل السنة الجديدة 2024 مهنئاً الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة حلول العام الجديد وسائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والمحبة والسلام على الإمارات وعلى سائر بلاد المسلمين.

وأضاف العظب، إن مدينة دبي الدولية للقدرة تستقبل العام الجديد عبر إقامة فعالية ينتظرها الجميع بشغف كبير وهي مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الحدث الذي يتقدم عبره الجميع بخالص الشكر والتقدير على كل ما قدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من دعم لرياضة الفروسية عموماً ولسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، ولا سيما أن سموه حقق إنجازات عديدة في هذه الرياضة وأبرزها تتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا في سنة 2014، مؤكداً أن ثمار هذا الدعم السخي تؤثر إيجاباً في جميع مناشط الفروسية ومن بينها سباقات القدرة والتحمل عبر تنظيم حدث يحتل مكانة كبيرة في مجتمع رياضة القدرة.

وأشار العظب إلى أن انطلاقة المهرجان جاءت عبر سباق السيدات لأهمية دور المرأة في المجتمع وفي مختلف المجالات وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية بتمكين المرأة وإعطائها الفرصة الكافية في جميع القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي في الفروسية، مشيداً بالمنافسة المتميزة التي رسمت مشهد التحدي في السباق حتى الرمق الأخير ليكون الحسم لمصلحة اسطبلات M7 الفائزة بالمركزين الأول والثالث.

على جانب أخر، تنطلق صباح اليوم كأس الاسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم وبمشاركة واسعة من نخبة الفرسان في الدولة. وجرت أمس قياسات الأوزان للفرسان وإجراءات الفحص البيطري للخيول تمهيداً للمشاركة في ثاني سباقات المهرجان.

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