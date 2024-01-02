تحدي السيدات يدشن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة التي تشهد انطلاق فعاليات النسخة 16 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويضم الكرنفال 4 سباقات أبرزها السباق الرئيس على لقب الكأس برعاية شركة إعمار في مسك ختام المهرجان، ويدشن فعاليات الحدث سباق السيدات الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح اليوم لمسافة 101 كلم ومن المتوقع أن تشهد ضربة البداية مشاركة واسعة من الفارسات ممن يمثلن أقوى الإسطبلات في الدولة.

يقام السباق الرئيس على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم «مفتوح» في ختام المهرجان السبت المقبل 6 يناير، أما بقية السباقات فتشمل كلاً من سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، والذي يقص شريط الافتتاح يليه سباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، فيما يشهد بعد غدٍ سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم.

وتتجاوز الجوائز المالية الإجمالية في المهرجان 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الاسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

دعم

يأتي المهرجان احتفاء بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب السيدات اليوم والذي حققته في النسخة الماضية عن طريق الفارسة ماسة عدنان على صهوة الفرس «النيز جميلة»، كما نالت إسطبلات F3 الوصافة في النسخة الماضية عن طريق الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد «سارجون»، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة «اتالا جاكيم».

شكر

من جهته، تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللامحدود للفروسية عموماً، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

مكانة

وأضاف العظب: سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة يعد حدثاً مهماً ويحتل مكانة كبيرة لدى مجتمع الفروسية ورياضة القدرة لأنه يقترن باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل العالم للقدرة في فرنسا عام 2014، لافتاً إلى أن المهرجان يأتي تقديراً ووفاء لسموه لما حققه من إنجازات في سباقات القدرة محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دعم سموه اللامحدود والمتواصل لهذه الرياضة.

وأكد العظب، أن اللجنة المنظمة جاهزة لاستضافة الحدث، مشيراً إلى أن الجميع سيحرص على إخراج السباقات الأربعة بصورة رائعة تتناسب مع السمعة المرموقة للمهرجان. واختتم العظب بالشكر إلى إعمار العقارية لدعمها الدائم لرياضات الخيل لا سيما في هذا السباق الذي يستقطب أفضل الخيول والفرسان.

قيم

بدوره، قال أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية والمدير العام لمؤسسة إعمار: نحن في إعمار متحمسون لهذه الشراكة برعاية السباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وهو حدث يعكس ببراعة وقدرة الإمارات في رياضة الفروسية وغنى تراثها الثقافي.

وأشار المطروشي إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة ليس مجرد احتفال برياضة القدرة والتحمل، بل يجسد أيضًا قيم العزيمة والتميز التي نتبناها في إعمار، ومشاركتهم في هذه الكأس المرموقة تؤكد التزامهم بدعم دبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، مشيراً إلى أنهم يتطلعون إلى مشاهدة المنافسات الحماسية والاحتفال بروح الرياضة والتقاليد التي يتميز بها هذا الحدث.

مراحل

ينقسم سباق السيدات الذي ينطلق صباح اليوم إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم»المسار الأبيض».

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة المشاركة 50 كلغ وألا تقل السرعة عن 14 كلم والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة أثناء عملية الفحص بين المراحل.

سيطرة

وشهدت النسخة الماضية للمهرجان سيطرة مطلقة من فرسان اسطبلات F3 بتحقيقهم لألقاب السباقات الثلاثة، وتوج منصور خميس الشدي بلقب السباق الرئيس على صهوة الفرس شيلا قاطعاً مسافة السباق البالغة 119 كلم.

وحققت الفارسة ماسة عدنان ثنائية بحصد كأس اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، ولقب السيدات لمسافة 101 كيلومتر، وانتزعت سباق اليمامة على صهوة»ار او فانتستيكا«، فيما توجت بلقب السيدات على صهوة الفرس «النيز جميلة». وتوجت بلقب الاسطبلات الخاصة في النسخة الماضية اسطبلات «SS»عبر الفارس سعيد أحمد الشامسي الذي تمكن من إحراز اللقب على صهوة «بولي».

ويحتل مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة مكانة مميزة على خارطة وروزنامة سباقات القدرة والتحمل لما يحمله من تنافس قوي ومستوى عال في مختلف السباقات أبرزها السباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة إضافة إلى الجوائز القيمة المخصصة للفائزين.

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