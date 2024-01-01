5 ملايين درهم جوائز مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ينطلق غداً مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بتنظيم من نادي دبي للفروسية، ويستمر حتى السبت المقبل، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان 5.035.000 درهم لسباقات المهرجان الأربعة بواقع مليون و690 ألف درهم للفائزين في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، و985 ألف درهم في سباق السيدات، ومليون و375 ألف درهم لسباق الاسطبلات الخاصة، و985 ألف درهم لكأس اليمامة للأفراس.

وتقام اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفارسات المشاركات في سباق السيدات الذي يدشن فعاليات المهرجان وتمتد مسافته 101 كلم يليه سباق الاسطبلات الخاصة والفردي لمسافة 101 كلم بعد غد، ثم كأس اليمامة للقدرة المخصصة للأفراس لمسافة 119 كلم يوم الخميس المقبل. وسيكون مسك ختام المهرجان سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الاسطبلات.

ويعد المهرجان من المكارم السخية التي تعكس الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد لما يشمله من جوائز كبيرة للفرسان حيث ستكون جوائز السباق الرئيسي، كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة كالتالي: الفائز بالمركز الأول يحصل على 200 ألف درهم، والثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 160 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، والخامس 90 ألف درهم، والسادس 80 ألف درهم، والسابع 70 ألف درهم، والثامن 60 ألف درهم، وكل من صاحبي المركزين التاسع والعاشر 50 ألف درهم فيما يحصل الفائزون من المركز 11 إلى المركز 15 على 40 ألف درهم لكل فائز ومن المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين سيحصل كل فائز على 30 ألف درهم. وفي سباق السيدات، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، المركز الثالث 160 ألف درهم، المركز الرابع 50 ألف درهم، المركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

وفي سباق الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، والمركز الثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في كأس اليمامة المخصصة للأفراس على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والمركز الثاني على 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

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