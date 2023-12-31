«سوينغ فوت» نجم «كأس 2024» في «مهرجان العام الجديد»

المصدر: دبي - خالد المهيري وياسر قاسم

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خطف «سوينغ فوت» لـ «رباح للسباقات» لقب الشوط الرئيسي «كأس 2024» برعاية «إسطبلات شادويل» خلال السباق الخامس لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «مهرجان العام الجديد»، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم انتصاراتها القوية، محققة ثلاثية «هاتريك»، واصلت من خلالها صدارتها لبطولة الملاك برصيد 22 فوزاً.

كما ظفر «إيتشي دو نكر» لـ «الإسطبلات الوطنية» بلقب «كأس الوثبة ستاليونز» المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق، الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة، ومحمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الشوط الأول

اقتنص «إيتشي دو نكر» لـ «الإسطبلات الوطنية» لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.53 دقيقة وبفارق أنف عن «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف رامي» لخالد خليفة النابودة أيضاً بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

الشوط الثاني

ظفر «اجديت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.25.60 دقيقة وبفارق طول عن «غالب» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً «الحجاج» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

حقق «مجير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «إي إس إس سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.12.20 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «أتلانتيك سكاي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الرابع

خطف «شبابي» لأحمد عبدالله الشيخ لقب الشوط الرابع «كأس مجموعة بن دسمال» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.41.20 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فيلفت كاكتوس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير. وحل ثالثاً «منتصر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الخامس

توج «سوينغ فوت» لـ «رباح للسباقات» بلقب الشوط الخامس الرئيسي «كأس 2024» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.38.05 دقيقة وبفارق رأس عن «تينبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السادس

حقق «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات» لقب الشوط السادس «أم سقيم ستيكس» لمسافة 1800 متر برعاية مضمار «جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.51.94 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «غارث» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «ذي ماجيكال ماكول» لإيه ال بتلر بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع والختامي «جلوريس ساترداي ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية مضمار «جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.59.87 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «زمان» لعبدالله مناحي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث «ستورمي اوشن» لعبد الله مناحي أيضاً بقيادة الفارس كريستسان ديمورو وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

محمد الأحمد: ترقبوا مفاجآتنا في 2024

تقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والإدارة العليا لمضمار جبل علي، على دعمهم وثقتهم الغالية، التي حفزتنا على تقديم كل شيء جديد في المضمار الأصفر، الذي تكلل بالنجاح.

وأضاف أن سر النجاح كذلك يعود إلى الجماهير المحبة للمضمار العائلي، الذين أشادوا بالمبادرات والفعاليات التي قمنا بها، والتي نهدف من خلالها إلى إثراء السباقات وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم. وقال إن عام 2024 سيشهد مواصلة مفاجآتنا التي قمنا بها خلال هذا العام، التي سنواصل من خلالها إقامة المهرجانات الكبيرة المرتبطة بالمجتمع.

إضافة إلى البطولات الكبرى والجديدة. كما أشاد بالانتصارات التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن مايكل كوستا هو مدرب استثنائي تمكن خلال فترة وجيزة أن يضع بصمته المميزة في سباقاتنا.

جورج برنس: الخيارات مفتوحة أمام «سوينغ فوت»

أشاد جورج برنس مساعد المدربين سايمون وإد كريسفورد بالأداء الكبير الذي قدمه «سوينغ فوت» بطل الشوط الخامس الرئيس، في أول مشاركة له في الدولة.

وقال إن البطل أظهر إمكانياته وقدراته القوية خلال التدريبات التي سبقت مشاركته في الشوط، خاصة أنها المرة الأولى التي يشارك فيها على المسارات الرملية.

وأضاف أن البطل حقق في فرنسا الفوز على مسافتي الـ 1600 والـ 2000 متر، إلا أنه قد يشارك على مسافة الـ 1600 في السباقات القادمة بالدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الخيارات مفتوحة أمامهم أبرزها سباق «جبل علي للميل» عقب التشاور مع الملاك.

مايكل كوستا: الثلاثية أفضل ختام لـ2023

عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها للسباقات، مضيفاً أن الثلاثية التي تحققت هي أفضل ختام للعام 2023.

وتحدث عن «اجديت» نجم الشوط الثاني، قائلاً بأنه توقع فوز «غالب» إلا أن البطل قدم أداءً مميزاً.

وعن «مجير» بطل الشوط الثالث، قال إن البطل كان من المفترض المشاركة في السباق الماضي إلا أنه انسحب قبل بداية الشوط، ولكنه عاد بقوة، مشيراً في الوقت ذاته أنه سيتم البحث عن سباق آخر للسرعة يناسب قدرات البطل. كما تحدث عن نجم الشوط السابع «وصال»، مؤكداً استمرارية مشاركته في المضمار الأصفر.

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