«دبي للقدرة» تستضيف بطولة «التقاط الأوتاد» 14 يناير

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في 14 يناير المقبل بطولة «التقاط الأوتاد» التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ضمن أجندة المسابقات المقررة في الموسم الحالي والتي تتضمن 10 بطولات.

أهمية

وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، أهمية هذه البطولات للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مستوياتهم، بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني لتحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، بدعم واهتمام الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة.

ولفت إلى حرصهم على جذب المزيد من العناصر للعبة، عبر تنظيم البطولات المختلفة في الموسم، مع خطة لتكوين فريق نسائي.

تنظيم

وأشار المزروعي إلى أن الموسم الحالي شهد تنظيم 5 بطولات ابتداءً من بطولة اتحاد الفروسية بقرية بو ذيب، ثم بطولة التحدي بمدينة دبي الدولية للقدرة وبطولة العين الدولية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وجاءت بطولة الاتحاد الرابعة في دبي وتلتها بطولة قرية بو ذيب في ديسمبر.

وذكر أن البطولة المقررة في مدينة دبي الدولية للقدرة في يناير المقبل هي السادسة ضمن أجندة الموسم، وستعقبها بطولة أكاديمية بو ذيب في الأسبوع الأخير من شهر يناير، ثم تقام بطولة المرموم في مدينة دبي الدولية للقدرة وهي الثامنة في الموسم، وتعقبها البطولة التاسعة في مدينة دبي الدولية للقدرة في مارس، وصولاً إلى المنافسة العاشرة وهي بطولة أبوظبي المقررة في الشهر نفسه.

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