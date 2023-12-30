«أبوظبي» و«نون» في نهائي كأس العام الجديد للبولو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم اليوم بطولة «العام الجديد» للبولو ويلتقي في المباراة النهائية بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت للبولو فريقا أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، ومحمد خالد وتوماس، ونون بولو بقيادة راشد العبار، وفيصل الونداوي، ونافيس.

ويلعب فريقا لامار بولو وغنتوت بولو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ينظم البطولة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة العديد من اللاعبين المصنفين بمعدل أقل من «6 هانديكاب».

وجاء تأهل فريق أبوظبي بولو للمباراة النهائية بفوزه على غنتوت بولو 6 - 5، بعد مباراة متكافئة، وأحرز أهداف الفائز توماس «هاتريك»، وفارس اليبهوني «هدفين»، ومحمد خالد، فيما أحرز للخاسرغنتوت بولو أوسكار وبيلو «هدفين» لكل منهما، وعلي المري هدفاً.

وتأهل فريق نون بولو بفوزه على لامار بولو 9 - 6، وأحرز له ارييل 4 أهداف ونافيس «هاتريك»، وفيصل الونداوي وراشد العبار هدفاً لكل منهما، ولفريق لامار بولو ريكاردو «هاتريك»، وناصر الشامسي «هدفين»، والعجاجي هدفاً.

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