«مهرجان العام الجديد» يحتفي بـ 2024 في مضمار جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق الخامس لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «مهرجان العام الجديد»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات العائلية التي تحتفي بقدوم العام 2024.

وستكون البداية مع الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط «تاج العز» لـ «إسطبلات بن شهوان للخيول العربية» الفائز في آخر 4 سباقات.

بالإضافة إلى «إيه إف المميز» لمحمد مصبح محمد المزروعي الذي حقق آخر انتصار له الموسم الماضي في شوط «بطولة مزرعة الروية» بمضمار «ميدان»، «أوكسفورد» لـ «إسطبلات العجبان»، و«ايه إف مقام» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يبحث كل من «اجديت» و«غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن الانتصار الأول في الموسم، خلال مشاركتهما في الشوط الثاني «كأس الشعفار للاستثمار» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، فيما ستدفع «نقابة بورسلي للسباقات» بثلاثة خيول خلال السباق يتقدمها «برايد أوف جوي».

الشوط الثالث

سيكون الصراع على أشده لخطف لقب الشوط الثالث «سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، إذ سيسعى «مجير» و«ملقب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الفوز الأول في الدولة، بالإضافة إلى «شملان» لـ «ديزرت كاوبوي»، و«أندرياس فيزاليوس» لـ«سكاي للسباقات».

الشوط الرابع

يتطلع «أكليم تو رويالتي» لسيد حشيش وهناء رفاعي الذي حل ثالثاً في السباق الماضي، إلى تحقيق لقب الشوط الرابع «كأس مجموعة بن دسمال» لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة قوية من قبل «منتصر» لعبدالله المنصوري، و«برينسيدينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الخامس

ستبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس الرئيسي «كأس 2024» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، إذ سيكون السباق مفتوحاً على مصراعيه، مع تواجد أقوى المرشحين لنيل اللقب، يتقدمها «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي الفائز مرتين على التوالي في المضمار الأصفر.

و«جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير الذي حل ثالثاً في آخر مشاركة له، بالإضافة إلى «داون أون دا بايو» و«تينبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«فرانز ستراوس» لجريج برايس.

الشوط السادس

يطمح «غارث» لمحمد أحمد علي السبوسي في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، عبر الشوط السادس «أم سقيم ستيكس» لمسافة 1800 متر البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، إلا أنه سيواجه «ماي فيرس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم التي تبحث عن انتصارها الأول، و«مقتل» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» العائد إلى السباقات منذ آخر مشاركة له في العام 2022، بالإضافة إلى «ذا ماجيكال ماكول» لإيه ال بتلر.

الشوط الختامي

يشهد الشوط السابع والختامي «جلوريوس ساترداي» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، صراعاً رباعياً بين «كفاف» و«وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«فوريست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشارك للمرة الأولى في المضمار الأصفر، و«زمان» لعبدالله مناحي صاحب المركز الأول في السباق الماضي.

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