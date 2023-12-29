محمد العظب: «كرنفال سباقات دبي» يشهد مزيداً من المفاجآت التحفيزية

المصدر: دبي - وام

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أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن «كرنفال سباقات دبي» بمضمار ميدان سيشهد مزيداً من المفاجآت التحفيزية خلال عام 2024 بعد الطفرة التي شهدها الموسم الجاري في ظل التعديلات والهيكلة الجديدة، حيث شهد مضمار ميدان إقامة 4 أمسيات حتى الآن ضمن فعاليات الموسم الجديد 2023-2024 لسباقات الخيل بشكله الجديد «كرنفال سباقات دبي»، الذي يمتد من نوفمبر إلى مارس القادم، وكان آخرها أمسية «فيستيف فرايداي»، أولى الأمسيات الكرنفالية الثلاث الكبرى في روزنامة كرنفال سباقات دبي.

وأكد العظب أن الانطباعات التي قدمها «كرنفال سباقات دبي»، في موسمه الجاري على مضمار «ميدان»، وفي شكله الجديد كانت إيجابية وبرهنت على أنه سيكون موسماً مميزاً وله تأثير إيجابي على كأس دبي العالمي 2024.

وأوضح أن إعادة هيكلة موسم كرنفالات سباقات دبي، بما تضمنته من أمسيات كرنفالية، الغرض منها استقطاب أفضل خيول العالم إلى دبي لتكون نقطة انطلاق للمشاركة في السباقات بالمنطقة، والاستفادة من المميزات التي تملكها دبي.

وقال: إن اعتماد الهيكلة الجديدة لموسم السباقات، كان جزءاً من التعديل، وإعطاء الفرصة للخيول أصحاب التصنيفات العالمية، التي تشارك في سباقات بالمنطقة أن تصل إلى دبي والاستفادة من إمكاناتها العالية والتجهيزات المخصصة للخيل، بعدها تتحرك للمشاركة في سباقات المنطقة ثم تغادر إلى أوروبا وأمريكا.

وأضاف: إن كل الانطباعات التي تلقيناها بعد إقامة 4 أمسيات على مضمار ميدان، سواء من ملاك الخيول أو الفرسان والمدربين، وكذلك من الجماهير كانت إيجابية للغاية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي بالتأكيد على النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي في ختام الموسم.

وأكد العظب أن الأمسيات المقبلة من موسم كرنفالات سباقات دبي سوف تشهد المزيد من المفاجآت السارة للملاك والفرسان والمدربين والجمهور.

وقال: نعد الجميع أن هناك مفاجآت قادمة فيما تبقى من الموسم، ومنذ بدأنا الجوائز ونحن نسير في اتجاه تصاعدي، بدليل أن أمسية «فيستيف فرايداي» أولى الأمسيات الكرنفالية الثلاث الكبرى، مع«فاشون فرايداي» و«سوبر ساترداي»، بلغ إجمالي جوائزها المالية 5 ملايين درهم.

واختتم قائلاً: نحاول توظيف كل الإمكانات من أجل تحقيق مصلحة سباقات الخيل في دبي والإمارات بصفة عامة، ومنفتحين للاستفادة من ردود الأفعال، سعياً للتطوير والتعديل والوصول إلى الكمال.

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