بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي-علي الظاهري

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بدأ العد التنازلي على انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي تحتضن فعالياته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، من 2 إلى 6 يناير المقبل بتنظيم من نادي دبي للفروسية، ويشتمل على 4 سباقات مهمة ستشهد مشاركة واسعة من نخبة الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها.

ويعكس الحدث المكانة الرائدة للإمارات في رياضة الفروسية بصورة عامة وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص بفضل ما تحظى به رياضة الأجداد من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات السنوية في برنامج وأجندة السباقات بمدينة دبي الدولية للقدرة.

ضربة البداية

وستكون ضربة البداية مع سباق السيدات لمسافة 101 كلم يوم الثلاثاء المقبل، ويغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق الافتتاحي اليوم.

فيما يقام سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم يوم الأربعاء المقبل، يليه كأس اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم يوم الخميس وهو السباق الذي يحمل اسم الفرس اليمامة التي امتطى صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عندما توج سموه بطلاً لمونديال القدرة في 2014 بنورماندي بفرنسا.

ختام

ويختتم المهرجان فعالياته بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم يوم 6 يناير،ومن المتوقع أن يشهد مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الحد الأعلى للتسجيل هو 4 خيول لكل اسطبل فيما ستبدأ إجراءات قياسات الأوزان والفحص البيطري للخيول لسباق السيدات في الأول من يناير بداية العام الجديد 2024 في مدينة دبي الدولية للقدرة.

جوائز قيمة

وكشفت اللجنة المنظمة عن الجوائز المخصصة للفائزين في 3 سباقات ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مقدمتها سباق السيدات حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم.

ومن السادس حتى السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم. وفي سباق الإسطبلات الخاصة والإشتراك الفردي، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والثاني على 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين يحصل كل فائز على 30 ألف درهم. ويحصل الفائز بالمركز الأول في كأس اليمامة والمخصص للأفراس على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني على 180 ألف درهم.

والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم. ويعد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة من أبرز البطولات التي تقام في عالم سباقات القدرة ليست على مستوى الإمارات وحسب وإنما على المستوى الدولي لما يحتوي من سباقات متعددة تشمل مختلف الفئات في رياضة سباقات القدرة والتحمل إضافة إلى الجوائز القيمة للفائزين مما يعزز من مستوى المنافسة على جميع الألقاب أبرزها السباق الرئيسي في مسك ختام المهرجان.

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