رفع جوائز «دولية أبوظبي لجمال الخيل العربية» إلى 4 ملايين يورو

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية، رفع قيمة الجوائز المالية للنسخة المقبلة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» إلى 4 ملايين يورو.

وتقام البطولة فبراير المقبل ضمن سلسلة بطولات جولة الجياد العربية، التي تم الإعلان عنها ، وتشمل العديد من البطولات رفيعة المستوى في عدد من أبرز العواصم العالمية

وتحرص بطولة أبوظبي الدولية، على اتباع أعلى معايير الشفافية والعدالة، وتعد محطة مهمة في عروض جمال الخيل العربية الدولية، حيث ساهمت في الكشف عن العديد من الأبطال العالميين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز