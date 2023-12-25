«بن دري» بطلاً لكأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز فريق بن دري بولو بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بعد فوزه أول من أمس على فريق لامار بولو 7 - 6، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب نادي غنتوت.

وتمكن البطل من تحويل تأخره في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 1 - 4، و2 - 5، على التوالي، ليحسم النتيجة 7 - 6 قبل نهاية المباراة، متوجاً باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

أقيمت البطولة التي نظمها نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو.

وتوج فريق «إيه إم» بولو، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بكأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، بعد تغلبه على فريق الإمارات بولو 8-6.

وفي نهاية فعاليات اليوم الختامي، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي، رئيس اللجنة المنظمة، بتتويج الفائزين.

من جانبه، أشاد راشد حارب الفلاحي قائد فريق «آر إيه» بولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، والنجاح الفني والتنظيمي للبطولة، والإمكانات الكبيرة للنادي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

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