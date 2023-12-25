«مجدي» بطل كأس مجلس التعاون الخليجي بمضمار الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حققت خيول إسطبلات الريف والعجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ثنائية عبر كل من المهرة «درة الريف»، التي نالت كأس الشوط الثاني، كما توج الجواد «مجدي» بكأس مجلس التعاون الخليجي، في رابع سباقات مضمار الشارقة الذي أقيم، ظهر أمس، فيما عاد الجواد، «إيه أف كالنور» لخالد خليفة النابودة إلى سكة الانتصارات بكأس الشوط الرابع، بينما سجل المهر «حيو العرب» لنقابة بورسلي للسباقات أول انتصاراته، ونال كأس الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس والختامي.

شهد السباق الرابع، الذي رعته الشركة العالمية للساعات السويسرية «لونجين»، وبلغ مجموع جوائزه المالية 400 ألف درهم، من 6 أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، وباتريك عون المدير الإقليمي للشركة العالمية للساعات السويسرية «لونجين».

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