ختام ناجح لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت أول من أمس، فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي استضافتها الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، ونظمتها على مدى 3 أيام جمعية الإمارات للخيول العربية، وسط منافسة قوية على 6 ألقاب.

وأقيمت البطولة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، جانباً من فعاليات الأمسية الختامية، وقام بتكريم لجنة تحكيم البطولة، كما حضر ختام البطولة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبلال كريم رئيس الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، وسليمان الهطالي مدير إدارة تسجيل الخيول العربية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من ملاك ومديري المرابط المختلفة بالدولة.

وافتتحت المهرة «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، المنافسات بتصدرها لبطولة المهرات عمر سنة، وحصدت اللقب الذهبي، وتوجت خيول علي سالم الكعبي تألقها في شوط المهرات، بحصد المركزين الأول والثاني، وحققت «بي دبليو ديمة» اللقب الذهبي.

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