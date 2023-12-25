«جاب داعية» تتألق بمضمار العين في آخر سباقات 2023

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألقت المهرة «جاب داعية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنيش، في آخر سباقات 2023، وخطفت لقب البصرة في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول المبتدئة، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تحسمه البطلة بفارق عنق عن أقرب الملاحقين، وبزمن قدره 1:05:83 دقيقة.

وتوج المهر «إي إس بدور» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بلقب الجيمي في الشوط الثالث للخيول المبتدئة «إنتاج محلي» والذي امتد لمسافة 1600 متر، وانطلق المهر الفائز بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا برشاقة ليتصدر المشهد بفارق 2.75 طول عن صاحب المركز الثاني، وبزمن 01:54:72 دقيقة.

وكان نادي العين للفروسية والرماية والغولف احتضن أول من أمس سباقه الخامس لهذا الموسم وآخر سباقات 2023 وبمشاركة 133 خيلاً، تنافست في جوائز مالية بلغت 510 آلاف درهم، وفي استهلال حفل الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1800 متر، اكتسح المهر «الأرقم» لناصر عسكر منافسيه بفارق 11 طولاً عن أقرب الملاحقين ليتوج بلقب زاخر تحت قيادة تاج أوشي، وإشراف مصبح المهيري، وسجل المهر الفائز زمناً قدره 02:04:21 دقيقة.

ونجح الجواد «جعفر ديس ارنيتس» للرحماني للسباقات، وبإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، في تحقيق الفوز بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر – تكافؤ - وجاء فوز البطل بفارق 1.5 طول عن صاحب المركز الثاني وبزمن قدره 2:06:82 دقيقة.

وأكمل «ايه اتش حيزوم» لسيف محمد المحيربي، وقيادة أوسكار شافيز، الثنائية للمدرب أحمد المحيربي، بفوزه بلقب الهيلي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 3 سنوات فما فوق إنتاج الإمارات، وجاء فوز البطل بفارق عنق وبزمن قدره 1:52:44 دقيقة.

وحسم الجواد «لو أوف نيتشر»، لراشد الشحي وتوفيق محمد، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة قيس البوسعيدي. الشوط الخامس وفاز بلقب فلج هزاع.

وفاجأ الجواد «أسترال ديل سول» لعلي حداد وبإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة برناردو بينيرو، منافسيه في الشوط السادس لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، ليتوج بلقب القطارة.

وخطفت «ابه اف لامناس» لأسماء إدريس، وإشراف قيس عبود، وقيادة شارلي بينيت، لقب المسعودي، في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة.

وفاز «ديزرت»، لسالم الحوسني، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة طيار علية بآخر سباقات سنة 2023 ليتوج بلقب القطارة في الشوط التاسع والختامي لحفل الأمسية لمسافة 1000 متر، وقطع المسافة في زمن قدره 01:06:35 دقيقة.

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