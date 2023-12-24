ختام بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية في بوذيب

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت أول من أمس، فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي استضافتها الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، ونظمتها على مدى 3 أيام جمعية الإمارات للخيول العربية، وسط منافسة قوية على 6 ألقاب.

وأقيمت البطولة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، جانباً من فعاليات الأمسية الختامية، وقام بتكريم لجنة تحكيم البطولة، كما حضر ختام البطولة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبلال كريم رئيس الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، وسليمان الهطالي مدير إدارة تسجيل الخيول العربية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من ملاك ومديري المرابط المختلفة بالدولة.

وافتتحت المهرة «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، المنافسات بتصدرها لبطولة المهرات عمر سنة، وحصدت اللقب الذهبي، وحققت اللقب الفضي «نور الهواجر»، للدكتور غانم محمد الهاجري، واللقب البرونزي «كيه بي دانة» لخليفة مراد البلوشي.

وتوجت خيول علي سالم الكعبي تألقها في شوط المهرات، بحصد المركزين الأول والثاني، وحققت «بي دبليو ديمة» اللقب الذهبي، ورفيقتها «بي دبليو روضة» اللقب الفضي، وذهب اللقب البرونزي إلى «إم زد رفيقة» لخليفة النعيمي.

وظفرت «جازيل بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي، بذهبية الأفراس، وحصدت اللقب الفضي «وهج الهيثم» لهيثم بن فريش الكندي، وذهب اللقب البرونزي لخيول علي غانم بن هميلة المزروعي أيضاً، عن طريق «غلا بي إتش إم».

وأحرز «إيه دي ياس» لعدنان عبد الله الشحي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحصد اللقب الفضي «إم زد أديب» لخليفة النعيمي، والبرونزي «إكسير الغيد» لمربط الغيد.

وفاز «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف، باللقب الذهبي للأمهار، و«بشير العز» لمربط العز، باللقب الفضي، وحصد اللقب البرونزي «آر إيه كيه سمو» لمربط رأس الخيمة.

وتوج «فخر البطين» لأحمد راشد المهيري، باللقب الذهبي لبطولة الفحول، وفاز باللقب الفضي «عنيد الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري، وباللقب البرونزي «إم أو ذهب» لخلف العتيبة.

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