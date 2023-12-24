تشارلي كوفرد: بداية مبشرة لـ«فافورتينو»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد تشارلي كوفرد مساعد المدرب كيفين فيليبارت دي فوي، بالبداية المبشرة لـ«فافورتينو» الذي اقتنص لقب «تحدي الخليج التجاري»، في أول مشاركة له بسباقات الدولة وبالتحديد مضمار «ميدان».

وأضاف أن البطل وصل إلى دبي قبل أسبوعين للمشاركة في أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، وتأقلم سريعاً مع الأرضية والأجواء في التدريبات، كاشفاً أن الخطة الأساسية منذ البداية هي المشاركة في دبي حتى نهاية الموسم، إذ وضعنا نصب أعيننا على عدد من السباقات الكبرى، سيتم تحديدها بالتشاور مع الملاك والمدرب كيفين دي فوي.

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