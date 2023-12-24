شارلي آبلبي: «ميشرد تايم» هدفه المقبل «جبل حتا»

المصدر: دبي - البيان

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عبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق خيول جودلفين ثنائية خلال الأمسية، عبر «ميشرد تايم» بطل «الراشدية»، و«ذهبي» نجم «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك».

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن «ميشرد تايم» قائلاً: «الوجهة المقبلة هي المشاركة في شوط «جبل حتا» خلال أمسية «فاشن فرايداي» يوم الـ26 من الشهر المقبل».

بدوره، قال الفارس وليام بيوك: «ميشرد تايم» جواد مبشر ومستواه يتطور بشكل مضطرد، السباق كان اختباراً جديداً له، حيث لم يسبق له المشاركة في «ميدان»، واجتاز اختباراً آخر واستعرض قدراته أمام الجميع».

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