معمر الشرفا: «آيزوليت» وجهته المبدئية «كأس السعودية»

المصدر: دبي - البيان

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أكد معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن «آيزوليت» الذي توج بلقب «آل مكتوم مايل»، أثبت جدارته على الرغم من انقطاعه عن السباقات منذ تحقيقه لقب «جودلفين للميل» في أمسية «كأس دبي العالمي» مارس الماضي، مضيفا أن الوجهة المبدئية هي «كأس السعودية» فبراير المقبل، والقرار النهائي يعود للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

بدوره، قال المدرب دووج واتسون، إن فوز «آيزوليت» لا يعد مفاجأة على الرغم من غيابه الطويل ، إذ أظهر مهارته في التدريبات استعداداً للسباق.

خيارات

وأضاف أن الخيارات مفتوحة، أبرزها «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر، وخاصة أن الفارس تايلر جافاليوني أخبره عقب أمسية «كأس دبي العالمي» أن البطل قادر على المشاركة في هذه المسافة، بالإضافة إلى الدفاع عن لقب «جودلفين للميل» مارس المقبل.

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