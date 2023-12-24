«آيزوليت» و«ميشرد تايم» يخطفان الأضواء في «فستيف فرايداي»

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شهدت أمسية «فستيف فرايداي» أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ«كرنفال سباقات دبي» التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي برعاية «إعمار»، الكثير من الإثارة والقوة، إذ احتفظ «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس» بلقب «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما توج «آيزوليت» لـ«آر آر آر للسباقات» بلقب «آل مكتوم مايل».

كما حققت خيول جودلفين ثنائية جاءت عبر «ميشرد تايم» بطل «الراشدية»، و«ذهبي» نجم «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك».

الشوط الأول

احتفظ «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس» بلقب الشوط الأول «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.46.09 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «فلاح» لهلال علي الخليلي بقيادة الفارس عامر الراسبي وإشراف المدرب أحمد البلوشي.

وجاء في المركز الثالث «هياب الزمان» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثاني

ظفر «بونتوس» لإيفا نيسلانيكوفا بلقب الشوط الثاني «بطولة ارتجال دبي للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانيك، مسجلاً زمناً قدره 56.77 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً «ثندر أوف نياجرا» لمحمد مبارك بن شفيا وحمد مبارك بن شفيا بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

اقتنصت «منامة غولد» لفوزي عبدالله ناس لقب الشوط الثالث «ذا ستورم كوستر» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 1.24.64 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «فروست آت داون» لعبدالله المنصوري وعبدالله سعيد النابودة بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب وليام نايت.

وجاءت في المركز الثالث «لايتينينغ براديس» لفوزي عبدالله ناس بقيادة الفارس لوكان فان رينسبورج وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الرابع

حقق «فافورتينو» لـ«شركة فينيسيا للاستشارات إس - إيه وجيلبرتو جامبيني» لقب الشوط الرابع «تحدي الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كيفين فيليبارت دي فوي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.23 دقيقة وبفارق رأس عن «دانيه» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «السلط» لـ«شادويل» أيضاً بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب علي البدواوي.

الشوط الخامس

توج «آيزوليت» لـ«آر آر آر للسباقات» بلقب الشوط الخامس «آل مكتوم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه مليون درهم، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.37.21 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «جولدن جول» لديل برينان بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السادس

ظفر «ميشرد تايم» لجودلفين بلقب الشوط السادس «الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام ببيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.46.97 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «ارزينجان» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «اوتومان فليت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

اقتنص «أتلتيكو إل كولانو» لهاراس باج دو سول لقب الشوط السابع «انتصار» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.59.36 دقيقة وبفارق رأس عن «ميليتاري لو» لناصر عسكر بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «ووك أوف ستارز» لـ «عذبة للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثامن

حقق «ذهبي» لجودلفين لقب الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.27.90 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «سكوتش أنثيم» لـ «رباح للسباقات» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وحل ثالثاً «نيو كوميدي» لناصر عسكر بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط التاسع

خطف «مورنينج» لناصر عسكر لقب الشوط التاسع «أت ذا توب» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.12.15 دقيقة وبفارق نصف طول عن «الطارق» لعبدالمحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «مستر كافو» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

محمد العظب: أمسية ناجحة بالمقاييس كافة

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية «فستيف فرايداي» كانت ناجحة بالمقاييس كافة.

وأضاف إن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت في تحقيق النجاح، ومنها الحضور الجماهيري الكثيف سواء من الدولة أو خارجها نظراً لتصادفها مع موسم الأعياد والإجازات، وكذلك المشاركات الدولية.

وقال، إن الهدف الرئيس من هذه الأمسية وكذلك الأمسيتين الكبريين المقبلتين وهما «فاشن فرايداي»، و«سوبر ساترداي» ، إبراز تطور رياضة سباقات الخيل في الدولة، ومدى قوة سباقات مضمار «ميدان»، إضافة إلى إظهار المقومات والإمكانات التي تسمح لهذه الخيول العالمية بأن تتخذ من دبي نقطة انطلاق للمشاركة في سباقاتنا .

وكذلك السباقات التي تقام لدى أشقائنا في المنطقة. وأضاف إن الانتصارات التي حققتها الخيول الدولية ، مهمة جداً لأنها تعطي رسالة قوية أننا نمتلك الممكنات كافة التي تدفع الخيول القوية للمشاركة وتحقيق الألقاب الرفيعة.

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