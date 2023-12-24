91 جواداً في السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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يشهد مضمار الشارقة لونجين اليوم الأحد سباق كأس مجلس التعاون الخليجي بنسخته السادسة والرابع بموسم السباقات 2024/2023 بنادي الشارقة.

والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات 2024/2023 في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ويقام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويشهد السباق مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 91 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

انطلاقة

وستكون الانطلاقة في الثانية ظهر اليوم بالشوط الأول: (شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط للمهور والجياد المخصية، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني: (شوط لونجين ماستر كوليكشن) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات فقط بعمر ثلاث سنوات، لمسافة 1200م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

منافسة

ويتنافس 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط للفوز بالشوط الثالث: (شوط لونجين سبريت فلايباك)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر – تكافؤ ضمن التصنيف، من خيول الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لمسافة 1200م.

وجوائزه 40 ألف درهم. وفي الشوط الرابع: (شوط لونجين سبيريت زولو تايم) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، يشهد مشاركة 16 جواداً.

الشوط الرئيسي

ويتنافس 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط من خيول الإمارات وعُمان وقطر للفوز في الشوط الخامس «الرئيسي» كأس مجلس التعاون الخليجي: (مقدم من شركة لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 200 ألف درهم. وتختتم النسخة السادسة للسباق بالشوط السادس:

(شوط لونجين كونكيست) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1200م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 11 جواداً.

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