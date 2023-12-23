9 أشواط في خامس سباقات مضمار العين الليلة

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الخامس بالموسم، ويضم 9 أشواط مثيرة، تبدأ بسباق المبتدئة في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها (مليح) و(الأرقم)، و(غيم تايم)، و(ويل باور) وغيرهم.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، تتطلع 15 خيلاً للصدارة، ويبرز منها ( السعيد)، و(إيه إف منعوت)، الذي يسعى للمركز الأول، بعد أن حل وصيفاً في ثلاث مشاركات سابقة.

وتعود الخيول المبتدئة للظهور في الشوط الثالث، والذي خصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، يتطلع (مكين) للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة لوجود منافسين أقوياء، مثل (إيه إف الهزيم)، و(إيه إس بدور) وغيرهما، وفي الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، يسعى (نواف الوثبة) بقوة، بمنافسة قوية من (ماجيك تتش) وغيره من الخيول القوية.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر«تكافؤ»، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها (يورمان)، الذي يعتلي صهوته فارس الإسطبلات تاج أوشيه، كما ينافس (أواسيس مون)، و(زامط)، وفي الشوط السادس لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، تتطلع الفرس (هملولة) لتكرار فوزها الذي حققته الموسم الماضي في سباق المبتدئة، لكن عليها أن تتجاوز خيولاً قوية مثل (فخر)، و(إيه إف أفهم) وغيرهما.

وفي الشوط السابع لمسافة 1000 متر، يبرز من الخيول الطامحة للقب، (نهاب)، و(نوار الخالدية)، وتتسابق في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، الخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتختتم الأمسية بسباق السرعة (1000 متر) بالشوط التاسع، حيث يبرز (صوت السلام) و(جاب العفريت) كمرشحين للقب.

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