علي الكربي بطلاً في «دولية أبوظبي لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق الفارس الإماراتي الشاب علي حمد الكربي بصحبة الجواد «دوكلاهوما»، الفوز في أولى منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة.

وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 45 فارساً، وأكمل البطل الجولة في زمن بلغ 55.44 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني شقيقه الفارس محمد حمد الكربي، وأنهى الجولة مع «شانتال» في 58.39 ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة السورية شام الأسد مع «أورتيماك» بزمن 59.39 ثانية.

وجاءت أولى المنافسات الدولية التأهيلية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 13 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين من دون خطأ 4 فرسان.

وكان الفوز للفارس الكندي فارس عزوني مع «تورانو»، في زمن 30.95 ثانية، كما أحرز جائزة المركز الثالث مع «أيام سبيشال» في 34.10 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا عيسى العويس مع «ليانا»، في 34.00 ثانية.

وفاز الجواد «نيروسا» بقيادة الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس، بجائزة أولى منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر خمس سنوات، بمواصفات المرحلتين، على حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وبمشاركة 25 خيلاً، ونجح في التسجيل وبلغ 34.98 ثانية، كما قاد ديمتري ناتسيس الجواد «زو نيون زد» وأحرز جائزة المركز الثاني بزمن 36.80 ثانية.

ونال جائزة المركز الثالث الفارس السوري فراس حمامة مع «أرجنتينا» بزمن 37.46 ثانية. وفي شوط المرحلتين الخاصة المخصص للخيول الصغيرة عمر ست سنوات، تنافست 28 خيلاً على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وسيطرت خيول فرسان الإمارات على المراكز الخمسة الأولى.

ونال الصدارة «هارفست» بقيادة الفارس سالم السويدي وأنهى المرحلة في زمن 34.75 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني «ماتشو بي اتش» بقيادة الفارس عبدالله حمد الكربي، في زمن 35.01 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى «كابشور فلوريفال زد» بقيادة الفارس مفتاح جوهر الظاهري بزمن 37.15 ثانية.

تنظيم

وبذلت اللجنة المنظمة جهوداً كبيرة في تنظيم وعودة البطولة بنادي أبوظبي للفروسية على الرغم من أعمال التطوير التي ما زال يشهدها نادي الفروسية وطالت الميادين والمنشآت، وسيتم الكشف عن الإطلالة الجديدة في الفترة المقبلة، ومنها قاعة مغطاة تحتوي على نادٍ للفرسان (جوكي كلوب)، ومزودة 100 مقعد لكبار الشخصيات، و426 مقعداً للجمهور، ومحال خدمية من 12 مطعماً و32 محلاً تجارياً تطل على الميدان الرملي الرئيس وميدان الإحماء، وسيشهد نادي الفروسية إنشاء اسطبلات جديدة تستوعب 126 خيلاً، مع تخصيص مواقف تستوعب 420 سيارة.

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