"المزن" أجمل المهرات في افتتاح بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات اليوم الأول من بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، أمس في "الصالة الكبرى" بأكاديمية بوذيب، منافسات قوية في 6 أشواط تأهيلية خصصت للمهرات بأعمار سنة وسنتين.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وسجلت "اتش تي المزن" لحسن علي الطياري، أعلى معدل خلال المنافسات محققة 91.85 نقطة، متصدرة الشوط الأول الذي خصص للمهرات عمر سنة (أ)، وجاءت في المركز الثاني "رفراف مغيدر" لحسن سيف الزعابي، محققة 91.30 نقطة، وثالثة "هوائل الياه" لمربط الياه، محققة 91.05 نقطة.

وأحرزت "كيه بي دانة" لخليفة مراد البلوشي، المركز الأول في القسم (ب)، محققة 91.50 نقطة، وجاءت "نور الهواجر" للدكتور غانم الهاجري، في المركز الثاني محققة 91.30 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث "لويجيه" لمحمد عبد الله البلوشي، محققة 91.15 نقطة.

وذهبت صدارة القسم (ج) الى "ابها" لزياد كلداري، محققة 91.55 نقطة، تلتها في المركز الثاني "نايا آل فهيد" لعبد الله سعيد الهاجري، محققة 91.05 نقطة، وجاءت في المركز الثالث "ام مغيره" لمنصور سعيد المزروعي، محققة 90.95 نقطة.

واعتلت "هيا آل فهيد" لمحمد سعيد الهاجري، صدارة القسم (د) آخر أشواط المهرات عمر سنة محققة 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "آي ام خود" لزايد سعيد المزروعي، محققة 90.95 نقطة، وثالثة "شمس العبادلة" لمحمد بطي العبدولي، محققة 90.85 نقطة.

وأحرزت "جيه اس جمارة" لمربط الصقران، المركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين (أ)، محققة 91.50 نقطة، تلتها في المركز الثاني "ام زد العين" لخليفة النعيمي، محققة 90.85نقطة، وثالثة "حرقة" لزياد كلداري، محققة 90.75 نقطة.

واختتمت "بي دبليو روضة" لعلي سالم الكعبي، الفعاليات بتصدرها للقسم (ب)، محققة 91.65 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "فاخرة المنهل" لسعيد سالم الزعابي، محققة 90.90 نقطة، وثالثة "اف دي هند" لمربط الفلاح، محققة 90.80 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز