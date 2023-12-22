«الإمارات » و«إيه إم » إلى نهائي كأس غنتوت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تأهل فريقا «الإمارات بولو»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«إيه إم بولو» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، للمباراة النهائية على كأس غنتوت لفرق (دور الترضية)، والمقررة غداً، ضمن برنامج الحفل الختامي لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو.

وجاء تأهل فريق «الإمارات بولو» بفوزه على «الحبتور بولو» في نصف النهائي 5 - 2؛ وأحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم هدفين، وعلي المري 3 أهداف، وسجل لفريق الحبتور كل من كمبيرلي، وخوان دياز.

وفاز فريق «إيه إم بولو» على «غنتوت بولو» 6 - 4، وقادت الفريق للفوز والتأهل الشيخة علياء آل مكتوم، وأحرز له فاكندو كيلي 3 أهداف، وسجل بابلو أوريزا هدفين، وطارق الحبتور، فيما أحرز أهداف «غنتوت بولو» ناصر الشامسي «هدفين»، ويوسف بن دسمال وأوسكار.

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