تألق مربط دبي في بطولة العرب لمربي الخيل العربية

المصدر: دبي - البيان

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تمكن مربط دبي للخيول العربية من إحراز كل ألوان الألقاب في بطولة العرب لمربي الخيل العربية، التي اختتمت، أول من أمس، بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وحافظ مربط دبي على إنجازه السابق، الذي حققه في النسختين الأولى والثانية بلقب ذهبي، ولقب فضي، ولقب برونزي، مع إضافة لقب رابع برونزي في النسخة الجديدة، التي تميزت بشدة المنافسة بين المرابط العربية خاصة من سلطنة عمان والأردن، إضافة إلى المرابط الوطنية، التي تقود صدارة القوة والجودة في إنتاج الخيل العربية الأصيلة، ونيل ألقاب بطولاتها محلياً ودولياً.

أحرز مربط دبي اللقب الذهبي للأفراس مع الفرس «دي جودي»، ولم تجد دي جودي من منافسة حقيقية لها سوى من رفيقتها، التي نالت اللقب الفضي الفرس «دي غالية»، وهي من إف إيه إل رشيم، والفرس «دي أغادير». ونالت المهرة بعمر السنتين والثلاث «دي تيماء» لقباً برونزياً، كما تمكن المهر «دي شاهق» من نيل لقب برونزي في بطولة المهور بعمر السنيتين والثلاث سنوات، ليصنع الفرق، ويرفع حصيلة الألقاب في النسخة الثالثة من البطولة إلى أربعة.

ولفت فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم الأنظار كمنتج راسخ للأبطال، حيث تردد صداه الإنتاجي مع البطل الذهبي لبطولة الأفحل برستيج آر سي للخيالة السلطانية العمانية، ومع الفحل الحائز اللقب البرونزي الأريام حشيم المملوك للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومع الفرس ع ج البراقة الخامسة المملوكة لمربط عجمان.

إنجاز

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز، الذي حققته خيول المربط في بطولة العرب الثالثة لمربي الخيل العربية، مؤكداً أن مرابط الإمارات عالمية الإنجاز والإنتاج، وهي الأحق بتمثيل المرابط العربية في أرض الإمارات، التي تتصدر قوة الخيل العربية، وتصدر جودتها إلى العالم وقال: بطولة العرب لمربي الخيل العربية ترسخ مع توالي دوراتها مكانتها كبطولة متميزة بجودة الإنتاج الوطني، وقوة المرابط الوطنية، التي تتصدر قيادة المرابط العربية والعالمية، ومربط دبي حريص على المشاركة الإيجابية ونيل الألقاب، والمساهمة في إنجاح حدث جمالي، يحمل عنواناً ذا دلالة كبيرة، وهي دلالة نتوقع لها تأثيراً خاصاً في اتساع نطاق المشاركة العربية أكثر في الدورات المقبلة.

بطولة ناجحة

عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة المربط في البطولة، معتبراً إياها ناجحة بما تميزت به من قوة المنافسة وجودة الخيل المشاركة والأجواء الحماسية، التي تمتع بها جمهور المربين والملاك.

وقال: «حققنا الهدف من مشاركة خيولنا في البطولة بحصيلة طيبة، تقاسمنا ألقابها مع أقوى المرابط الوطنية».

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