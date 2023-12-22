صراع النخبة على ألقاب «فستيف فرايداي» بـ«ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق اليوم أمسية «فستيف فرايداي» أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ«كرنفال سباقات دبي» على مضمار ميدان العالمي برعاية «إعمار»، وتتضمن 9 أشواط مثيرة بمشاركة نخبة الخيول المحلية والعالمية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ يسعى «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس وفوزي ناس» المتوج بلقب «مجاني ستيكس» إلى الحفاظ على اللقب، إلا أنه سيواجه صراعاً مثيراً مع تواجد «دريان»، «فارس»، و«حمزة» لـ«ياس للسباقات»، و«جزيلة» لخلفان حمد القبيسي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «بطولة ارتجال دبي للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها، «إكيلاتيرال» لفترياني هاي صاحب الخبرة، إذ توج بلقبي «بطولة دبي للسرعة - داش» و«بطولة ميدان للسرعة» العام 2021، فيما يبرز اسم «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الفائز على مضمار جبل علي في آخر مشاركة له الشهر الماضي.

الشوط الثالث

تسعى «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق انتصارها الثاني، خلال مشاركتها في الشوط الثالث «ذا ستورم كوستر» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم.

ولن تكون المهمة سهلة مع تواجد «فاتنة» لمحمد أحمد علي السبوسي التي حلت ثانياً في آخر مشاركة لها الشهر الماضي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «تحدي الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، عودة «دانيه» لـ«شادويل» الذي توج بلقب «القوز للسرعة» خلال أمسية «كأس دبي العالمي» شهر مارس الماضي، فيما سيشارك «فافورتينو» لـ«شركة فينيسيا للاستشارات إس - إيه وجيلبرتو جامبيني» للمرة الأولى في سباقات الدولة عقب نتائجه الجيدة في بريطانيا.

الشوط الخامس

ستبلغ الأمسية قمتها، مع الشوط الخامس «آل مكتوم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه مليون درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها، «آيزوليت» لـ«آر آر آر للسباقات» نجم «جودلفين للميل» خلال أمسية «كأس دبي العالمي» شهر مارس الماضي، بينما تسعى «ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى العودة لسكة الانتصارات، إضافة إلى «رويال ميوز» لـ«ديفا للسباق» الذي يطمح لتحقيق الانتصار الأول في الموسم الحالي.

الشوط السادس

ستكون المنافسة مثيرة على لقب الشوط السادس «الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، مع تواجد كتيبة جودلفين يتقدمهم «ريال وورلد»، «اوتومان فليت»، «هايلاند افنيو»، و«ماجرد تايم»، الذين سيدخلون في تحدٍ صعب مع خيول إسطبلات «شادويل» أبرزها «لا نقاش» و«الفريق» و«ميداني».

الشوط السابع

يبرز اسم «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي كمرشح رئيسي لتحقيق لقب الشوط السابع «انتصار» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، عقب تحقيقه المركز الأول مرتين على التوالي، فيما يتطلع كل من «بوك ريفيو» و«ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستكمال النتائج المميزة، إضافة إلى «وسترن سيمفوني» لـ«تتش جولد» الساعي لتحقيق الانتصار الثاني.

الشوط الثامن

تتطلع كتيبة جودلفين لتحقيق لقب الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، يتقدمها «دبي فيوتشر»، «ذهبي»، «النافر»، و«رولينغ داينستي»، التي ستواجه «داراميثوس» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«لارش» لناصر عسكر.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «أت ذا توب» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، يتقدمها «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يشارك للمرة الأولى في «ميدان» عقب ثنائيته المميزة في جبل علي هذا الموسم، إضافة إلى «تأكيد» و«ثوبان» اللذين يسعيان إلى إضافة لقب ثانٍ في المضمار العالمي، فيما يبرز اسم «مستر كافو» لسلطان علي صاحب مركز الوصافة في آخر مشاركة له.

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