فوز «لطام» و«أطرش» في سباق الخيول العربية بمهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - البيان

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حظيت منافسات سباق الخيول العربية، في ميدان مرعب، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، بإقبال كبير، وأقيمت المنافسات على مدار شوطين بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وحقق المركز الأول في شوط 2100 متر، «لطام» لمالكه حمد المرر، يليه «زينهم» لمالكه سيف عشير، ثم «إي كيو» لعبدالله القبيسي.

وفي شوط 1400 متر حقق المركز الأول «أطرش» لمالكه سلطان الدرمكي، يليه «غازي» لأحمد المحيربي، ثم «حمدان الغربية» لمالكه سهيل المزروعي.

وكرم الفائزين عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وبخيت عشير المزروعي، عضو مجلس إدارة النادي، وحمدان المزروعي، مدير عام النادي، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

من جهة أخرى تنطلق اليوم منافسات سباق «الدريفت كار» للسيارات والتي تعتبر من السباقات العالمية، وكان أول حضور لها في المهرجان في موسم 2018.

تهنئة

وهنأ عبدالله القبيسي الفائزين في سباق الخيول العربية، مشيداً بالإقبال الكبير الذي شهدته المنافسة، والحضور المميز للأبطال وقال: دائماً ما نشاهد في سباقات الخيول العربية في مرعب تنافساً قوياً، لتحقيق أفضل المراكز، وتبقى سباقات الخيول جزءاً مهماً من مهرجان ليوا الدولي في كل موسم.

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