مباراتان في نصف نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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يقام اليوم الدور نصف النهائي من بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الرابعة، بمباراتين لتحديد المتأهلين إلى نهائي البطولة، ويلتقي في المباراة الأولى على الملعب رقم 2 فريق أبوظبي بولو ولامار بولو، فيما تقام المباراة الثانية على ملعب الشيخ زايد الرئيسي بين فريقي بن دري بولو وRA بولو.

تقام البطولة التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

وفرغت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، من وضع برنامج الحفل الختامي للبطولة المقرر له عصر السبت المقبل.

وأعلن النادي فتح الأبواب أمام الجماهير في الثانية ظهراً لحضور البرامج الترفيهية والتراثية.

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