زايد بن حمد يستعرض ترتيبات انطلاق جولة الجياد العربية حول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، فالح النصر رئيس مجلس إدارة جولة الجياد العربية، وبدر الدرويش الرئيس التنفيذي، بحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وبحث الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مع الوفد تفاصيل سلسلة جولة الجياد العربية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وترتيبات استضافة أبوظبي للجولة الثانية في فبراير المقبل عبر بطولة أبوظبي الدولية «تايتل شو».

وتطرق اللقاء إلى أهمية خروج هذه الفعاليات بصورة مميزة بهدف تطوير ورفع شأن ومكانة الخيل العربية والحفاظ على سلالاتها باعتبارها تراثاً عربياً أصيلاً ورياضة مرموقة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن العاصمة أبوظبي ستستضيف في فبراير المقبل، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ثاني محطات النسخة الأولى من جولة الجياد العربية.

وتم الإعلان عن انطلاق جولة الجياد العربية في الدوحة في الثامن من ديسمبر الجاري، وهي سلسلة من البطولات تتنافس فيها نخب الخيل العربية الأصيلة وتقام في أماكن مميزة حول العالم تم اختيارها بعناية وتبدأ في فبراير 2024 في قطر، بينما تقام الجولة الثانية في العاصمة أبوظبي بنفس الشهر، ثم تقام بقية الجولات في كل من مسقط بسلطنة عمان، وكان في فرنسا، وفالكنسوارد في هولندا، وروما في إيطاليا، بينما تختتم الجولات في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة للجولات 17 مليون يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز