دولية أبوظبي لقفز الحواجز تنطلق بنادي أبوظبي للفروسية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً الخميس فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية على ميدانه العريق، ومع عودة رياضة القفز إلى ميادينه بإدارة وثوب جديد بعد أعمال التحديث والتطوير التي شهدها نادي العاصمة للفروسية خلال الفترة الماضية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ويرأس فعاليات البطولة علي حسن الشيبه، مدير عام النادي، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويتولى رعاية منافساتها كوكبة من المؤسسات والهيئات الوطنية والشركات الخاصة شركاء النجاح، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، اتحاد الإمارات للفروسية، مجلس أبوظبي الرياضي، لونجين وشركة كحيل لمستلزمات الفروسية.

تكتسب بطولة أبوظبي أهمية كبرى لنخبة فرسان وفارسات قفز الحواجز، والتي ستشهد أولى الجولات الأربع التي تستضيفها أندية الفروسية في الإمارات، ضمن الدوري العربي التأهيلي بالشرق الأوسط لكأس العالم لقفز الحواجز، ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز تفوق المليون درهم، ويبلغ مجموعها (1.112.200) درهم لمنافسات الحدث الرئيس والذي يتضمن 8 منافسات دولية من فئة الأربع نجوم، ويتزامن معه بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، من 4 منافسات وجوائزها (70,000) درهم، ومنافسات دولية لفئات الفرسان الشباب و(الجونيورز) والأشبال ضمن تأهيلي فرسان المراحل السنية بدول المجموعة الاقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمعدل منافستين لكل فئة، ويبلغ مجموع جوائز الفئات الثلاث (105) آلاف درهم.

يترأس لجنة تحكيم البطولة الإماراتي الدولي خليل إبراهيم، بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات الألماني الدولي بيتر شوماخر، بمعاونة مصممين دوليين، بمساعدة أطقم العمل الميداني، وحركة الفرسان والخيول في ميادين البطولة يشرف عليها الإيراني الدولي علي مهاجر بمعاونة 6 مشرفين دوليين.

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