"خيول الأريام" تحرز " ثنائية" في افتتاح بطولة العرب لمربي الخيل

المصدر: وام

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حققت خيول "إسطبلات الأريام" ثنائية خلال منافسات عروض اليوم الأول للنسخة الثالثة من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، التي انطلقت أمس بالصالة الكبرى في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم، بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، دعماً لمربي الخيل العربي داخل الدولة وخارجها، ومنح المربين الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف "C" دولي وفقاً للوائح "الإيكاهو".

واستهلت ثنائية إسطبلات الأريام "الأريام بهجة" التي تصدرت فئة "الفلوات" القسم "أ"، محققة 91.35 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "ايه ال رجوة" لعلان محمود علان، محققة 91.15 نقطة، وثالثة "ام كيه كتارا" لمحسن حسين، محققة 90.30 نقطة.

وتصدرت القسم "ب" المهرة "سحايب غلفا" لسعود الشريقي، محققة 90.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "ظبية الزبير" للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني، محققة 90.80 نقطة، وثالثة "الأريام علا" لإسطبلات الأريام، محققة 90.80 نقطة.

وأحرزت "الأريام خوالي" المركز الأول في شوط المهرات عمر 2 و3 سنوات "أ"، محققة 91.85 نقطة، تلتها في المركز الثاني رفيقتها في الإسطبل "الأريام سحايب"، محققة 91.70 نقطة، وثالثة "روابي الزبير" للشيخ خالد بن سلطان بن عبد الله آل ثاني، محققة 91.30 نقطة.

وفازت "القيثارة ار سي" للخيالة السلطانية العمانية، بالمركز الأول في القسم "ب"، محققة 92.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "اي اس ميزان" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققة 91.85 نقطة، وثالثة "دي تيماء" لمربط دبي، محققة 91.80 نقطة.

وتألقت "اي اس سلمة" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، خلال منافسات فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق "أ"، وأحرزت المركز الأول محققة 92.60 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني "البراقة الخامسة" لمربط عجمان، محققة 91.45 نقطة، وثالثة "دي ريمه" لمربط دبي، محققة 91.20 نقطة.

واعتلت "دي غالية" لمربط دبي صدارة القسم "ب"، محققة 92.65 نقطة، تلتها في المركز الثاني رفيقتها "دي جودي" التي حققت 92.45 نقطة، وثالثة "اي اس بسمه" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققة 91.95 نقطة.

وبرز في أول أشواط الخيول الذكور المهر "نيال الفراس" لفراس فؤاد، متصدراً فئة "الافلاء" القسم "أ"، محققاً 91.00 نقطة، وجاء بالمركز الثاني "كيه ايه ناير" لخالد غانم، محققاً 90.70 نقطة، وثالثاً "نقي الزبير" للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني، محققاً 90.25 نقطة.

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