الخيول العربية الأصيلة تنطلق في مهرجان ليوا الدولي اليوم

المصدر: الظفرة - البيان

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تنطلق سباقات الخيول العربية الأصيلة، اليوم، ضمن تفصيلات اليوم الثالث عشر من مهرجان ليوا الدولي وفي المضمار الخاص بسباقات الخيول في منطقة مرعب وبتنظيم نادي ليوا الرياضي، في استمرار ونجاح كبير للأنشطة والبطولات كافة التي تقام بشكل يومي حتى ختام المهرجان في الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي. وقسمت اللجنة المنظمة المنافسة إلى شوطين بين المشاركين وذلك لإتاحة الفرصة من أجل مساحة أكبر للتنافس بين الحاضرين في أشواط التحدي، وسيبلغ طول الشوط الأول 1400 متر وهي مسافة الشوط الثاني نفسها وستكون مسافة الشوط الثالث 2100 متر.

وتأتي منافسات الخيل العربية كي تكون جزءاً مهماً من المهرجان وتعطي ملاك الخيل العربي الأصيل في منطقة الظفرة.

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