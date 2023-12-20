«فستيف فرايداي» أولى البطولات الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي - خالد المهيري، ياسر قاسم

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي»، التي ستحمل اسم «فستيف فرايداي» وتقام بعد غد الجمعة برعاية «إعمار» على مضمار «ميدان» العالمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي الذي أقيم أمس في فندق «ميدان»، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وأحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية، وعدد من المدربين، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن استحداث أمسيتين رئيسيتين وهما «فستيف فرايداي»، و«فاشن فرايداي» لتنضم إلى أمسية «سوبر ساترداي» تأتي ضمن إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل التي تم الإعلان عنها تحت مسمى «كرنفال سباقات دبي» في شهر يوليو الماضي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي للسباقات، إذ كان لنا السبق في هذا المجال قبل أكثر من 30 عاماً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالإضافة إلى امتلاكنا كافة المقومات والإمكانات التي تجعل من دبي نقطة انطلاق للخيول الدولية ذات التصنيفات العالية التي ستشارك في السباقات التي ينظمها أشقاؤنا في المنطقة الذين نعتبرهم مكملين للمنظومة، نخدم جميعاً من خلالها هذه الرياضة النبيلة.

أمسية مميزة

وفي سؤال لـ «البيان»، عن تفاصيل أمسية «فستيف فرايداي»، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: الذي يميز الأمسية هو تنظيم عدد من السباقات الفئوية والمشروطة، وكذلك الجوائز المالية المليونية التي تختلف عن باقي السباقات الأخرى التي ينظمها النادي، وكذلك الأمر يسري على الأمسية الكبرى الثانية «فاشن فرايداي» التي ستقام يوم الـ 26 من يناير المقبل، بالإضافة إلى «سوبر ساترداي» التي ستقام في الـ 2 من شهر مارس المقبل، واصفاً إياها بالبطولات المصغرة التي تسبق الحدث الذي ينتظره عشاق سباقات الخيل حول العالم أمسية «كأس دبي العالمي».

كما كشف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب لـ«البيان» عن تواجد 35 خيلاً دولياً للمشاركة في «كرنفال سباقات دبي»، والمتوقع أن يزيد العدد في الأسابيع القادمة، وهي تأتي ضمن الأهداف الرئيسية التي وضعناها في استقطاب أقوى وأبرز الملاك والمدربين والفرسان والخيول للمشاركة في مضمار«ميدان».

انطباع إيجابي

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن البطولات الثلاث للنادي سوف تنعكس بشكل إيجابي على أمسية «كأس دبي العالمي»، نظراً لمشاركة أقوى الأسماء في عالم السباقات.

وأضاف أن الشكل الجديد لسباقات النادي نالت إشادة الملاك والمدربين الفرسان، الذين نعدهم بالمزيد من المفاجآت القادمة، بالإضافة إلى الجوائز المالية التي سوف تأخذ منحى تصاعدياً. وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بخالص الشكر لـ «إعمار» على رعايتهم الأمسية الكبرى الأولى التي تتضمن أيضاً فعاليات احتفالية متنوعة تثري تجربة الزوار والمتابعين، وهو ما يخدم الغايات العليا للنادي والشركاء في «إعمار».

المشهد الرياضي

بدوره، قال أحمد المطروشي: تعتزّ «إعمار» بشراكتها مع نادي دبي لسباق الخيل في تنظيم أمسية «فستيف فرايداي»، ويسعدنا بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الرياضي الباهر، مجدّدين التزامنا بإثراء تجربة دبي العالمية عبر مزيج من الرياضة والضيافة الاستثنائية. نتطلّع قدماً لهذا الحدث الفريد الذي يعكس نهجنا في تقديم تجارب لا تُنسى تعزّز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.

سباقات كبرى

تتضمن الأمسية، 9 أشواط مقسمة بين الرملية والعشبية أبرزها «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «آل مكتوم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، «الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، «ارتجال دبي داش» لمسافة 1000 متر «قوائم»، «بطولة الخليج التجاري للتحدي» لمسافة 1400 متر «قوائم»، «الانتصار» لمسافة 1900 متر «قوائم»، وهي بمثابة جولات تحضيرية مبكرة لعدة أشواط في أمسية «كأس دبي العالمي».

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