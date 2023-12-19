مربط دبي يواصل تألقه في «الفجيرة لجمال الخيل» بالسيف الذهبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ مربط دبي للخيول العربية، على إنجازه القياسي في بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي 2023، والتي اختتمت مساء أول من أمس، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

واستطاع مربط دبي، أن يعيد إنجاز النسخة الماضية بإحرازه نصف الألقاب الذهبية للبطولة، وأن يحافظ على سيف الفجيرة الذهبي والذي تسلمه المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي، تقديراً للإنجاز وللتميز الذهبي الذي حققه المربط في البطولة، التي أضافت صفحة جديدة في سجلها الخاص بين أجمل وأنجح وأفضل البطولات في الإمارات.

أبطال ثلاثية

أبطال «الثلاثية» الذهبية لمربط دبي، استهلها المهر بعمر السنة دي بركان الذهبي وسجل لأيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم عطاءه الأسطوري في إنتاج الأبطال، وسجل للفرس العالمية دي عجايب أحد عجائبها الإنتاجية بين أفضل أفراس العالم.

كما جذبت المهرة الآسرة دي آسرة قرارات تقييم المحكمين لتنال الذهب بتفوق، وهي من الفحل ع ج نوفان والفرس العالمية دي شيهانة التي كان آخر إنجازاتها بطولة العالم لجمال الخيل العربي التي أقيمت قبل أيام خارج باريس في العاصمة القطرية الدوحة.

وتمكن الفحل دي شرط وهو من الأب إكسكاليبور إي إيه والفرس دي شيهانة، من السيطرة على مجريات منافسات بطولة الأفحل، واستطاع أن يكمل الهاتريك بإضافة اللقب الذهبي لحصيلة مربط دبي في البطولة.

رؤية

بدوره، أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المربط في دولية الفجيرة الثانية، وقال: البطولة نعتبرها بطولة مباركة بخروج عدد كبير من أبطال إنتاجنا المحلي منها إلى العالمية، وأكدت مكانتها منذ البداية بنجاح كبير تجدد هذا العام بتميز أكبر، بفضل التنظيم الاحترافي الذي حققه مكتب سمو ولي عهد الفجيرة في كل التفاصيل المتعلقة بالمنافسات على الميدان الجديد بجودته العالية التي منحت الخيل والعارضين أرضية مناسبة حققت انسيابية جيدة خلال العروض، وصولاً إلى الأجواء الاحتفالية الرائعة في الختام.

تطور

بدوره، قال عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، إنّ البطولة نجحت حقاً في ترسيخ مكانتها بين البطولات الدولية التي تعتبر الإمارات أبرز أبطالها، ومربط دبي حريص على المنافسة على ألقابها منذ انطلاقها قبل سنوات من تحولها إلى صفتها الدولية في النسخة الماضية التي حققنا فيها نفس إنجاز بطولة هذا الموسم ثلاثية ذهبية وسيف الفجيرة الذهبي.

كما سجلت البطولة دخول بطل جديد لمعترك التنافس الجمالي، المهر الواعد دي بركان، الذي يذكرنا بأبطال انطلقوا من بطولة الفجيرة نحو العالمية، مثلما بشرت النسخة الجديدة بأبطال جدد، وهو ما يؤكد مكانتها كبطولة بدأت كبيرة ويستمر تطورها إلى مستوى أكبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز