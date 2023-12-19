«دبي لسباق الخيل» يكشف تفاصيل «فستيف فرايداي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يعقد نادي دبي لسباق الخيل، مؤتمراً صحفياً اليوم بفندق «ميدان»، للكشف عن تفاصيل أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي». وتتضمن الأمسية التي ستحمل اسم «فستيف فرايداي» وتقام يوم الجمعة المقبل، 9 أشواط مقسمة بين الرملية والعشبية أبرزها «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، وسباق «آل مكتوم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

وكان نادي دبي لسباق الخيل أعلن في يوليو الماضي عن استحداث أمسيتين رئيسيتين لتنضم إلى أمسية «سوبر ساترداي» ضمن الهيكلية الجديدة لسباقات النادي وهما «فستيف فرايداي»، فيما ستكون الأمسية الكبرى الثانية «فاشن فرايداي» 26 يناير.

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