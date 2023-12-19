118 خيلاً في بطولة العرب لمربي الخيل العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق اليوم النسخة الثالثة من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب.

وتستمر البطولة، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية لمدة يومين بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها، تتضمن 6 خيول من سلطنة عمان. وتعد بطولة العرب لمربي الخيل العربية فريدة من نوعها بتخصيصها للمربين العرب، وتمنحهم الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف «C» دولي وفقاً للوائح «الإيكاهو».

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بالفئة الأولى المخصصة للفلوات ،والمهرات، ثم الأفراس، ثم تبدأ فعاليات الخيول الذكور بالأفلاء.

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