المرزوقي يتوّج بلقب بطولة «فيرتوس» لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان

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توّج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، واستضافها مركز الإمارات للفروسية، المرة الثانية على التوالي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية الداعم الرسمي لونجين، وماجستيك، ومشاركة فريق الفيكتوري، مستعرضاً مجموعة من قوارب السباقات البحرية، هذا إلى جانب شركاء النجاح رعاة المنافسات.

وشهد منافسات البطولة ناصر خليفة البدور، وكيل وزارة الصحة، الرئيس الفخري للبطولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ومنظمو الحدث خليفة ناصر البدور، وحسن الايمارا، وسيلفيا سيم، وجمهور كبير من عشاق فروسية قفز الحواجز استمتع بمنافسات وفعاليات البطولة.

منافسة

وحلق الفارس الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد «إنجوي دو لامور» بالجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقبل تحدياتها 22 فارساً، ونجح ثلاثة من فرسان الإمارات لقفز الحواجز في إكمال الجولة الرئيسة من دون خطأ، وتصدرهم الفارس عمر المرزوقي بعد نجاحه في تقديم استعراض خالٍ من نقاط الجزاء في جولة التمايز التي أتمها في زمن بلغ 45.24 ثانية، وتوّج بلقب البطولة في نسختها الثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي والفرس «كارامبا»، وأنهى التمايز في 41.37 ثانية مع 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الشاب محمد حمد الكربي مع «كاريرا دي هولبيك»، والزمن 43.83 ثانية، مع 8 نقاط جزاء.

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