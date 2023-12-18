«جاب حداد» بطل كأس منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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توج الجواد «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1200م، وبزمن 1.20.82 دقيقة، وجوائزه 100 ألف درهم، وهو شوط كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «مقدم من شركة لونجين»، ضمن سباق الخيل الثالث لمضمار الشارقة لونجين، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، ومن إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، كما حققت إسطبلات الريف ثنائية للفارس برناندو بينيرو، كما نال المدرب جابر بيطار الفوز بلقب الشوط الافتتاحي بالمهر «مُبيد»، وحصد الجواد «زمام» الشوط الثالث، وتوج الجواد «إيه إف يختم» لخالد خليفه النابودة، وبقيادة الفارس تاج أوشي بطلاً للشوط الثاني، وفاز الجواد «مختار» لإسطبلات الأصايل، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن بلقب الشوط الرابع، وفاز الجواد «بيرفكت بالاس» لديزرت روز للسباقات، بقيادة الفارس اندرو سلاتري الشوط السادس والختامي.

جاء ذلك في ختام سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ضمن سباق الخيل الثالث لمضمار الشارقة لونجين، أمس، على أرض مضمار الشارقة لونجين، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق للنادي، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

توجيهات

أقيم السباق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 96 جواداً مع وجود 18 جواداً على الاحتياط، ويتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

شهد منافسات السباق: الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وعدد من الملاك والمربين، وحضور جماهيري وصل لأكثر من 5000 شخص من جميع الأعمار والجنسيات.

الشوط الرئيس

توج الجواد «جاب حداد» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بطلاً للشوط الخامس والمخصص للخيول العربية الأصيلة، ومن إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200م، بزمن 1.20.82 دقيقة، وجوائزه 100 ألف درهم، كما ظفر المهر «مُبيد» التابع لإسطبلات الريف، وبقيادة الفارس برناردو بينيرو بالمركز الأول في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وبجوائز 40 ألف درهم ولمسافة 1200م، بزمن 1.19.00 دقيقة، كما توج الجواد «إيه إف يختم» لخالد خليفه النابودة، وبقيادة الفارس تاج أوشي بطلاً للشوط الثاني، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «لونجين ماستر كوليكشن» وبجوائز 40 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة 1000م بزمن 1.08.40 دقيقة.

«زمام» الثالث

وحصد الجواد «زمام» لإسطبلات الريف بقيادة برناندو بينيرو الشوط الثالث والمخصص للخيول العربية الأصيلة «لونجين سبيريت فلايباك»، بجوائز 40 ألف درهم وقطع مسافة 2000م، بزمن 2.25.75 دقيقة، كما فاز الجواد «مختار» لإسطبلات الأصايل، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن بلقب الشوط الرابع «شوط لونجين سبيريت زولو تايم» والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم بزمن 2.26.66 دقيقة. وفي الشوط السادس والختامي «شوط لونجين كونكيست» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 2000 م، وقطع المسافة بزمن 2.10.74 دقيقة، وجوائزه إلى 40 ألف درهم فاز بالمركز الأول الجواد «بيرفكت بالاس» التابع إلى ديزرت روز للسباقات، بقيادة الفارس اندرو سلاتري.

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