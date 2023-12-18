ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو في الفوز على فريق غنتوت بولو 9 ـ 6، في الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، بملاعب نادي غنتوت، مسجلة الهدف الأول للفريق.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو، وفاز فريق بن دري بولو على لامار بولو 10 ـ 7، وأدار المباريات الطاقم الدولي المكون من ريوز، وتارغوين، وسانتياجو.

ختام

وتختتم اليوم مرحلة الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بمباراتين، إذ تشهد المباراة الأولى لقاء فريق الإمارات بولو «الوصيف»، مع لامار بولو صاحب المركز الثالث على ملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو. ويلتقي في الثانية فريقا بن دري بولو متصدر المجموعة مع غنتوت بولو.

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