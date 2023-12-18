محمد الشرقي: تعزيز الرياضات التراثية للإمارات ونشرها إلى العالم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة الخيل في التراث العربي الإسلامي، وأهمية تعزيز الرياضات التراثية والموروث الشعبي لدولة الإمارات ونشره إلى العالم.

جاء ذلك في حضور سموه، ختام النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي التي تقام تحت رعاية سموه في ميدان قلعة الفجيرة، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبطولات الرياضية التي تنظمها الفجيرة، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز قطاع الرياضة عامة، ورياضة الخيل والفروسية خاصة، ودعم توجهات الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه، بمستوى التنظيم العالي للبطولة وجهود الشركاء والرعاة واللجان التحكيمية في إنجاح هذه النسخة، وتحقيق أهدافها على المستويين الإقليمي والدولي.

تكريم

وكرم سموه، الفائزين الثلاثة في فئة بطولة الفحول، والرعاة وشركاء البطولة ولجنة التحكيم، كما توج سموه، مربط دبي للخيول العربية الحاصل على سيف الفجيرة الذهبي في نسخة البطولة هذا العام.

حضر ختام البطولة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والمديرين من داخل الفجيرة وخارجها.

وتألقت خيول مربط دبي بثلاثية ذهبية، بينما ذهبت بقية الألقاب إلى كل من خيول الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومطر الكتبي، وعليان الهاجري فنال كل منهم لقباً ذهبياً، وحصل مربط دبي للخيول العربية، على سيف الفجيرة الذهبي، لحصوله على أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية في البطولة.

عروض

كما تخلل الختام، عروض مبهرة فقدم فرسان شرطة أبوظبي عرض تشوليب، وهو عرض تراثي رائع نال إعجاب الحضور، كما قدمت فرقة دي سفن هورسس عروضاً مثيرة عرضت فيها مهارات رائعة قدمتها خيولها المدربة.

وافتتحت المهرة «دي آسرة»، ثلاثية مربط دبي، حينما توجت باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، واحتل المركز الأول في بطولة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي «فائز الباهية» لمطر محمد الكتبي.

وحازت اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، «الأريام حربة» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وتوشحت «هلهولة الهواجر» لعليان الهاجري، بذهبية الأفراس، وظفر «دي بركان» لمربط دبي باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، واعتلى «دي شرط» لمربط دبي، صدارة بطولة الفحول ونال الذهب، وسبقت أشواط البطولات المنافسات التأهيلية للفحول، وتصدر «ايه ال ار تحدي» لمحمد يوسف الرشيد، فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق «أ»، وحقق 91.10 نقطة.

وتصدر «ميسم الهواجر» لسعيد الشامسي، القسم «ب»، محققاً 91.20 نقطة، وحصل «الأريام بارع» لاسطبلات الأريام، على المركز الأول في القسم «ج» آخر الأشواط التأهيلية للبطولة، وحقق 91.20 نقط، كما نال جائزة أفضل رأس في فئة الفحول.

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