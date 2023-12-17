إسطبلات الفهيدي تحصد «تسعيرة» مدينة دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أهدى الفارس محمد خالد الكعبي إسطبلات الفهيدي لقب سباق «التسعيرة» في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم والذي بلغت مسافته 101 كلم، وحقق الكعبي لقب السباق المخصص للإسطبلات الخاصة بعد صدارته جميع مراحل السباق عن جدارة واستحقاق على صهوة الجواد «دونر» مسجلاً زمناً قدره 3.43.06 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس يوسف محمد الحمادي على صهوة الجواد «إيمير دي باي» مسجلاً زمناً قدره 3.44.46 ساعات. وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج أبطال السباق، وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200000 درهم والمركز الثاني 180000 درهم، المركز الثالث 160000 درهم، المركز الرابع 50000 درهم.

شكر

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المكارم السخية والدعم الكبير لرياضة الفروسية عموماً ولسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن توجيهات سموه برصد جوائز مالية قيمة للفائزين حتى المركز الأربعين كان له الأثر الكبير بنشر السعادة والفرح بين المشاركين والذي يترجمه العدد الكبير للفرسان المشاركين في السباق بعد تجاوز سقف 160 فارساً وفارسة في سباق اليوم الذي انطلق في الصباح الباكر وسط أجواء مثالية.

وأضاف العظب: إن سباق «التسعيرة» من السباقات السنوية التي تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة للإسطبلات الخاصة، حيث تقوم الفكرة على شراء الخيول الفائزة في حال الرغبة من قبل اللجنة المنظمة بشرائها وذلك في إطار الدعم للملاك المواطنين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله، وبحيث يتم شراء الخيول بأسعار قيمة ومجزية من ملاك الإسطبلات الخاصة أصحاب الخيول المشاركة في السباق.

تحضيرات

وعن التحضيرات لانطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل، قال العظب: اللجنة المنظمة جاهزة لاستضافة الحدث الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع وهو اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بطل العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا 2014، ويحتل الحدث مكانة خاصة في قلوب أهل الخيل، مؤكداً أن الجميع سيحرص على إخراج الحدث في أبهى صورة بما يتناسب مع المكانة المميزة والسمعة المرموقة للمهرجان الذي يضم سباق السيدات والإسطبلات الخاصة، وكأس اليمامة للأفراس، والسباق الرئيسي «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة»، متمنياً التوفيق لجميع الملاك والفرسان والمدربين في المهرجان وأن يستمتع الجمهور بفعاليات الكرنفال الكبير.

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