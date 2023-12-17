مايكل كوستا: نطمح للمزيد من الانتصارات

المصدر: دبي - البيان

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عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته بالرباعية التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال السباق، مضيفاً بأنهم يطمحون لتحقيق المزيد في السباقات القادمة.

وتحدث عن «ساداتي» الذي توج بلقب «الصفوح ستيكس»، مؤكداً تطوره بشكل قوي، وأن هناك نية لتجريبه في مسافة الميل (1600 متر) في السباقات القادمة.

أداء مثير

وعن «ما يطال» نجم الشوط الثالث، قال إن البطل كان سيشارك في سباقات مضمار «ميدان»، إلا أنه لم يكن في جهوزيته التامة، لذا فضلنا تجربته في مضمار «جبل علي»، وقدم أداء مثيراً، وبفارق طول وتوقيت مميز، مما سيدفعنا إلى التفكير في خيار تحضيري الـ«2000 جينيز الإماراتي» الذي سيقام الشهر القادم على مضمار «ميدان».

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