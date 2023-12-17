96 جواداً في السباق الثالث لـ«مضمار الشارقة لونجين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2023/ 2024، سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي ينطلق في الثانية ظهر اليوم الأحد في مضمار الشارقة لونجين، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2023/ 2024 للنادي والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في الدولة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

يقام السباق بمشاركة متميزة من 96 جواداً مع 18 جواداً في الاحتياط، لنخبة من أفضل الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، ويتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

16 جواداً

يشارك في الشوط الأول: «شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين» المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

وفي الشوط الثاني «شوط لونجين ماستر كوليكشن» المخصص للخيول العربية الأصيلة «هاندكاب »، لمسافة 1000م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، يشارك 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

خيول مبتدئة

وخصص الشوط الثالث: «شوط لونجين سبريت فلايباك » للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 2000م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

وفي الشوط الرابع: «شوط لونجين سبيريت زولو تايم» شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع جواد في الاحتياط.

الشوط الرئيس

ويتنافس 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط في الشوط الخامس والرئيس وهو شوط كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «مقدم من شركة لونجين» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وجوائزه 100 ألف درهم.

الشوط الختامي

وخصص الشوط السادس: «شوط لونجين كونكيست » للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 2000م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 جواداً مع جواد واحد.

ويصاحب السباق الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية.

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