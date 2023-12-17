«ساداتي» نجم «الصفوح ستيكس» في رابع سباقات «جبل علي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صدارتها لموسم السباقات في الإمارات، إذ حققت رباعية «سوبر هاتريك» في السباق الرابع لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «يوم الطلاب والجامعات»، وكان أبرزها على الإطلاق تتويج «ساداتي» بلقب الشوط الرئيس «الصفوح ستيكس».

كما شهدت الأمسية، تحقيق «إيجابي» لـ«الأصايل» لقب «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «إيجابي» لـ«الأصايل» لقب الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دينيس اوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.11.39 دقيقة وبفارق رأس عن «المنصور إن إف» لـ«الاسطبلات الوطنية» وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً «إيتشي دو نكر» لـ«الاسطبلات الوطنية» أيضاً وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الثاني

ظفر «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «سباق الجياد المبتدئة» لمسافة 1200 متر وبرعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.11.07 دقيقة وبفارق 8 أطوال ونصف طول عن «كوندور باسا» لـ«نادي جلف للسباق» وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وجاء في المركز الثالث «العربد» لناصر عسكر وبقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

اقتنص «ما يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «سباق الأمهار بعمر السنتين» لمسافة 1200 متر وبرعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.10.41 دقيقة وبفارق 13 طولاً وثلاثة أرباع طول عن «مليون دورو» لمحمد أحمد علي السبوسي وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «أكليم تو رويالتي» لسيد حشيش وهناء رفاعي وبقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أسامة رفاعي.

الشوط الرابع

حقق «ميجور سينامون» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي لقب الشوط الرابع «سباق فئة التكافؤ للسرعة (0-85)» لمسافة 1200 متر وبرعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، وبقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج وإشراف المدرب مروان البيضائي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.73 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «أتلانتيك سكاي» لسعيد سلطان الرحومي وبقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «الشبلي» لناصر عسكر وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

توج «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس الرئيس «الصفوح ستيكس» لمسافة 1400 متر وبرعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.23.88 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «مشتري» المملوك أيضاً لسموه وبقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «أندرياس فيزاليوس» لـ«سكاي للسباقات» وبقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب عقبة عاشور.

الشوط السادس

ظفر «زمان» لعبدالله مناحي بلقب الشوط السادس «كأس طيران الإمارات» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وبقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.50.94 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «فايولنت جاستيك» لفايبهاف شاه وبقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «فاسيلاكوس» لمحمد أحمد علي السبوسي وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

اقتنص «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.50.50 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع طول عن «وقت» لناصر عسكر وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «إيه إل إنتراوفيرتيدو» لـ«نادي جلف للسباق» وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

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