محمد الشحي: «ما يطال» لفت الانتباه

المصدر: دبي - البيان

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تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الرباعية التي حققتها خيول سموه في السباق، مؤكداً أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة إلى الجهد الجبار الذي بذله المدرب مايكل كوستا، هو سر نجاحنا هذا الموسم.

وأضاف بأن البطل الذي لفت الانتباه، هو «ما يطال» الذي حقق لقب الشوط الثالث في أول مشاركة له على الإطلاق، محققاً أعلى فارق طول لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تاريخ مضمار جبل علي، كاشفاً بأن تحضيري الـ «2000 جينيز الإماراتي» الذي سيقام على مضمار «ميدان» الشهر القادم سيكون الخيار المناسب.

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