مباراتان في ختام تمهيدي بطولة سلطان بن زايد للبولو اليوم

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تشهد ملاعب نادي غنتوت، اليوم الأحد، ختام مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الأولى في بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق أبوظبي بولو «متصدر المجموعة مع «فريق AM بولو»، صاحب المركز الثالث، وتشهد المباراة الثانية لقاء «الحبتور بولو» رابع الترتيب، مع «RA بولو» صاحب المركز الثاني.

وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق أبوظبي بولو على «RA بولو» 7- 5، وأحرز الأهداف بيلو«هدفان»، وهداف الفريق توماس 5 أهداف، فيما أحرز لفريق «RA بولو»، كيان هول «هاتريك»، وأريل «هدفان».

كما فاز في المباراة الثانية فريق «AM بولو» على «الحبتور بولو» 8-7، وتألق اللاعب بابلو أوريزا، محرزاً 6 أهداف، وضعته على قائمة صدارة الهدافين بعدد 11 هدفاً، وأحرز طارق الحبتور وكيلي هدفاً لكل منهما، فيما أحرز لفريق الحبتور، بولو خوان دياز وحبتور الحبتور هدفين لكل منهما، وخوان كروز «هاتريك».

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