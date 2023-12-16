كأس رئيس الدولة للخيول العربية يشهد تتويج المهرة «تقدير» بطلة «المحطة السعودية»

المصدر: الرياض - وام

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حققت المحطة الـ 14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت في السعودية الشقيقة ضمن نسختها الـ 30، نجاحات كبيرة، وأصداء واسعة، شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض، بمشاركة 63 خيلاً في 6 أشواط، وتقام سلسلة سباقات «الكأس الغالية» بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربية في كافة دول العالم، كما تقام السباقات انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم، على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وشهد السباق الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومتعب بن زيد الشمري المدير العام لميدان سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية.

وعكست المحطة السعودية أبهى صور الترابط الأخوي، والتلاحم الوطني بين الإمارات والسعودية في كرنفال احتفالي مبهر. وانطلق برنامج المهرجان بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، والذي شهد تتويج المهرة «العنود بي ار» باللقب، بمشاركة 9 من المهرات في عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر. وظفر المهر «عفار الذهب» بلقب الشوط الثاني للخيول الأصيلة «المهور المبتدئة» بعمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً، فيما توج «حفيد الخالدية» بلقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول، وفاز الجواد «ميلك» بالشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول.

وحقق «متحد الخالدية» لقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً.

وتوجت المهرة «تقدير» لمربط السيد بلقب الشوط الرئيسي السادس للخيل العربية للمهور والمهرات والكأس الغالية، والذي أقيم ضمن فئة «ليستد» تصنيف «80 +» من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، بإشراف المدرب مطلق الرويس وقيادة فهد الفريدي، وقطعت البطلة مسافة السباق محققة 2:01:61 دقيقة.

وفي الختام قام الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور فيصل الرحماني بتتويج بطل الشوط الرئيسي، فيما توج سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي أبطال السباقات الخمسة التي سبقت الشوط الختامي.

وقال الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود: نفخر باحتضان كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات للخيول العربية، والتي تعتبر من أهم سلسلة سباقات الخيل العربية في العالم، متمنين استمرار التعاون لتقديم الأفضل لملاك الخيل والمرابط في السعودية، والتوفيق لجميع من شارك في الكرنفال، والشكر للقائمين على تنظيم الحدث.

وقال فيصل الرحماني: نشيد بمحطة السعودية المميزة من كافة الجوانب المعنية بالتنظيم الجيد، والكرنفال الاحتفالي الذي شهده ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض، بجانب المشاركة الكبيرة في كل شوط، والأصداء الواسعة من قبل الملاك والمربين.

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