«جو ستار» ينتزع لقب «ديربي الإمارات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع المهر «جو ستار» العائد إلى اسطبلات الوطنية لقب سباق «ديربي الإمارات» لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس من الحفل الرابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية في مضماره العشبي، محققا زمناً قدره 2:28:64 دقيقة ،بقيادة كريستيان دوميرو وإشراف هلال العلوي، و بلغت قيمة جائزة الشوط 150 ألف درهم وتوج البطل علي الشيبة المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية.

وفاز «عمار» العائد إلى ياس للسباقات بلقب الشوط الأول من سباق «بوابة العاصمة» لمسافة 1600 متر والمخصص للمبتدئة بقيادة برناردو بينيرو وإشراف ماجد الجهوري.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «أبراج البحر» لمسافة الميل المخصص للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي، إلى «إل زد بيبي» العائد إلى مطر المنصوري وبقيادة طيار علية وإشراف سعيد الشامسي.

وأحرز «أي أف رامي» لمالكه خالد النابودة لقب سباق «أبراج الاتحاد» لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث ، بقيادة كونور بيسلي وإشراف إرنست أورتيل.

وحقق «ميمون آر أس» العائد إلى سيف عشير المزروعي لقب الشوط الرابع من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر وبقيادة كونور بيسلي وإشراف أبو بكر داؤد .

ونال لقب سباق «فيرمونت المارينا» لمسافة 1400 متر في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «توهوكو» بشعار سلطان علي وقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف أحمد بن حرمش .

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