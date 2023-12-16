«يوم الطلاب والجامعات» رابع سباقات مضمار جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق الرابع لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «يوم الطلاب والجامعات»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

وستكون البداية مع الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1950 متراً وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً، ويتقدمهم «إيه إف مخرج» لخالد خليفة النابودة، و«سموكن ثندر» لناصر عسكر واللذان يبحثان عن انتصارهما الأول في المضمار الأصفر، إلا أنهما سيواجهان منافسة قوية من «أوكتيف» لـ«اسطبلات العجبان» و«هارون» لـ«الخيالة السلطانية العُمانية».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «سباق المبتدئة ستيكس» لمسافة 1200 متر وبرعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبمشاركة 15 خيلاً، إذ يبرز اسم «دارك كاندي» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز والذي يشارك المرة الأولى في المضمار الأصفر عقب مشاركة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، إضافة إلى «مهيبة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والتي حلت في المركز الثاني في مشاركتها الأخيرة.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «عمر السنتين ستيكس» لمسافة 1200 متر وبرعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 5 خيول وأبرزهم «مليون دورو» لمحمد أحمد علي السبوسي والذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في مضمار «ميدان»، و«أكليم تو رويالتي» لسيد حشيش وهناء رفاعي والذي حل خامساً في السباق الماضي للمضمار الأصفر، ويبرز اسم «ما يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يشارك المرة الأولى.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «زيرو تو إيتي فايف سبرنت ستيكس» لمسافة 1200 متر والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، منافسة مثيرة بين 13 خيلاً ويتقدمهم «الشبلي» لناصر عسكر الذي سيواجه صراعاً شرساً من «مجير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في أول مشاركة له في سباقات الدولة، «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الخامس

سيكون الصراع على أشده في الشوط الخامس الرئيس «الصفوح ستيكس» لمسافة 1400 متر وبرعاية «شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، وبمشاركة 14 خيلاً، وأبرزهم المرشح الأول «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة له في المضمار الأصفر، والذي سيواجه منافسة قوية من قبل «مناداة» لـ«شادويل»، و«ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف.

الشوط السادس

يطمح «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مضمار جبل علي، حينما يشارك في الشوط السادس «كأس طيران الإمارات» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، والذي سيشهد مشاركة 9 خيول وأبرزهم «وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والذي يبحث عن فوزه الثاني هذا الموسم، و«آي أون ذا برايز» لـ«إتش إتش كيه للسباقات» والذي يطمح لتحقيق انتصاره الأول في الدولة.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع (الختامي) «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1800 متر والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً وأبرزهم «كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«وقت» لناصر عسكر، و«أواسيس مون» لتوفيق سعيد علي.

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