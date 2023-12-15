منافسات قوية تتواصل في ثاني أيام البطولة الفجيرة الدولية للخيل العربية

المصدر: البيان

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تواصلت مساء اليوم الجمعة فعاليات منافسات النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2023، التي تقام في ميدان قلعة الفجيرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وشهدت الأشواط التأهيلية للبطولات النهائية منافسات قوية ومثيرة.

وحضر جانبًا من فعاليات اليوم الثاني الشيخ سعيد بن سرور الشرقي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كما شهد الفعاليات عدد من المسؤولين من داخل الفجيرة وخارجها بالإضافة الي ملاك ومدراء العديد من المرابط.

وافتتحت المنافسات الفرس "جيهندرة" لأسامة عبد الله، بالفوز بأول الأشواط للأفراس عمر 4 سنوات "ب" وسجلت 92.10 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "روعة مغيدر" لراشد سيف الزعابي، وحققت 91.80 نقطة، وحلت في المركز الثالث "اف ايه ام بنت رشيم " لحمد محمد الحبسي، وحصلت على 91.70 نقطة.

وأحرزت "استونيا" ليوسف أحمد آل علي، المركز الأول في القسم "ج"، محققة، 92.40 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "آر جي روضة" لمحمد هيثم الكندي، وسجلت 92.00 نقط، فيما حلت ثالثة "دي غنيمة" لجواهر البيضائي، وحصلت على 91.60 نقطة.

وتصدر "ع ج ربدان" لمربط عجمان، القسم "أ" للأمهار عمر سنة، محققا 91.50 نقطة، تاركا المركز الثاني للمهر "ام زد اديب " لخليفة النعيمي، الذي تساوى معه بحصيلة النقاط، لكن الأول تفوق بمعيار الهوية، فيما ذهب المركز الثالث الى "ايه دي ياس"، لعدنان الشحي، وحقق 91.00 نقطة.

ونال "دي بركان" لمربط دبي، المركز الأول في شوط الأمهار عمر سنة القسم "ب" وحقق 92.70 نقطة، تلاه في المركز الثاني "فام ابولو" لفيدريكو موراليس، وسجل 91.30 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "مذهل الهواجر" للدكتور غانم الهاجري، وحصل علي 90.80 نقطة.

واحتل "شعلان الزبير" للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، المركز الأول في القسم "أ" للأمهار عمر سنتين، وحقق 92.20 نقطة، وجاء في المركز الثاني "أي اس العين" لخليفة النعيمي، وحصل على 91.40 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "ام حمد" لأحمد المطلعي اليماحي، ونال 90.80 نقطة.

وذهبت صدارة القسم "ب" الى المهر "ع ج رازي" لمربط عجمان الذي حقق92.10 نقطة، وجاء في المركز الثاني "فائز الباهية" لمطر محمد الكتبي، وحصل على 91.10 نقطة، بينما حل في المركز الثالث "ع ج اريان" لفهد عباس الجمري، ونال 90.70 نقطة.

واعتلى "فهد ياس" لبخيت الكتبي، صدارة شوط الأمهار عمر 3 سنوات "أ"، وحقق

91.20 نقطة، وحل في المركز الثاني "راسان الزبير" لفهد شنوان الشمري، وحصل على 91.00 نقط، فيما جاء ثالثا "ع ج انمار" لخالد العميري، ونال 90.90 نقطة.

واختتم المهر "أي اس وادي" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، الفعاليات بتصدره للقسم "ب" للأمهار عمر 3 سنوات، وحقق 91.50 نقطة، وجاء في المركز الثاني "الأريام عشق" للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحصل علي 90.50 نقطة، بعد اختياره من قبل الحكام بعد ان تعادل في معدل النقاط مع "اف دي رافل" لمربط الفلاح.

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